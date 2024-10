A megszokott koreográfia szerint ezúttal is két szorosan egymást követő játéknapon lépnek pályára a csapatok a Nemzetek Ligájában. A magyar válogatottra a második meccsen, ahogy szeptemberben, úgy októberben is a bosnyák válogatott vár, csakhogy ezúttal nem a Puskás Aréna, hanem az egy-két felújításon már átesett, de így is régimódinak számító zenicai Bilino Polje Stadion lesz a helyszín. Ahol a bosnyákok bizony a legerősebb válogatottak számára is roppant kellemetlen ellenfelek tudnak lenni, erről a németek is mesélhetnek, akik pénteken alaposan megdolgoztak a 2-1-es sikerért.

A rettegett zenicai stadion már jobban hasonlít egy modern létesítményre, mint a mieink legutóbbi látogatásakor, de, ahogy a németekre, a magyar válogatottra sem egy kedélyes esti átmozgatás vár hétfőn

Jó volt ránézni a magyar válogatottra

A hollandok elleni pénteki meccs legfontosabb tanulsága az volt, hogy ismét jó volt ránézni a magyar válogatottra. Marco Rossi jó ütemben lépett hátrébb egyet, és meg sem próbálta a németek elleni bátor letámadást alkalmazni. A csapat szépen beállt stabil védekezésre, amibe az első félidő közepén úgy belejött, hogy ismét jöhettek a korábban megszokott veszélyes kontrák, azokból pedig Sallai Roland nagyszerű gólja még a szünet előtt.

A hollandok nem is találták a mieink játékának ellenszerét, és hiába a félelmetesen nagyarányú labdabirtoklás (15-85 százalék a javukra), majd a hajrában lőtt gól, a magyar csapat nagyon is rászolgált a pontszerzésre.

Megőrizni a veretlenséget

Ezúttal természetesen a bosnyákok elleni veretlenségről van szó. A nyugat-balkáni csapattal rövidke fennállása során 1999. március 10. óta eddig ötször találkozott a magyar válogatott és három döntetlen mellett két győzelem a mieink mérlege. Idegenben ez lesz a két csapat harmadik egymás elleni meccse, és egy 1-1-es döntetlen után

éppen a félelmetes zenicai stadionban aratta eddigi legnagyobb különbségű győzelmét a magyar csapat,

amikor 2006. szeptember 6-án Eb-selejtezőn 3-1-re nyertek a mieink Huszti Szabolcs, Gera Zoltán és Dárdai Pál góljával. Érdekesség, hogy azon a meccsen játszott a bosnyákok jelenlegi szövetségi kapitánya, Szergej Barbarez is.

Az eddigi magyar-bosnyák meccsek: