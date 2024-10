Jó néhány olyan sportoló van/volt a világon, aki nem a csúcson vonult vissza, hanem utána még végigszenvedett néhány évet, így már a rajongói is alig várták, hogy fejezze be a pályafutását. Manuel Neuer 38 és fél éves is elmúlt már, egyértelműen túl a csúcson, és a világ nemrég még legjobbnak titulált kapusából mostanra közröhej tárgya vált. Tőle is mindenki azt várja, hogy a válogatott után a klubfutballtól is vonuljon már vissza, és ne hosszabbítsa meg a 2025 nyarán lejáró szerződését. Az elmúlt hónapok alapján a Bayern München is sokkal jobban járhatna az egykori hőse ezen döntésével. Addig viszont úgy látszik, akárhogy is véd, ő áll a kapuban a bajorok meccsein.