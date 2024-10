A bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi leszögezte, hogy marad a csapat élén. A németek elleni 5-0-s vereség után talán úgy tűnhetett, lehet némi esély a távozására, de az olasz szakember egyértelművé tette, hogy nem az a fajta edző, aki nehéz helyzetben magára hagyja a csapatát, és addig nem is megy sehová, ameddig nem küldik el. Rossi már eddig is fantasztikus eredményeket ért el a nemzeti együttes élén, de elmondása szerint még mindig van feljebb, és azt tartja a feladatának, hogy megtalálja az ehhez vezető utat. A magyar válogatott 1986-ban jutott ki legutóbb világbajnokságra, a szövetségi kapitánynak pedig eltökélt célja, hogy ez a rossz sorozat 40 évvel később, a 2026-os vb-n megtörjön.

Marco Rossi nem gondolkodik a távozásán

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Csodát tett a magyar válogatottal Marco Rossi

Marco Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, de a magyar labdarúgásban már előtte is ért el szép sikereket, hiszen a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként a 2016/2017-es idényben megnyerte az NB I-et. Az olasz szakember az elmúlt hat évben 68 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, ősszel pedig lehagyja az Aranycsapat legendás szövetségi kapitányát, Sebes Gusztávot, aki 69 meccsel áll az örökranglista második helyén. Rossi vezetésével a magyar válogatott a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságra is kijutott, utóbbira meggyőző fölénnyel, ugyanis a csoportját is megnyerte, mely során oda-vissza legyőzte Szerbiát.

Rengeteg fantasztikus pillanatot ki lehet emelni a Rossi-éra eddigi sikereiből, de a legnagyobb szenzáció egyértelműen akkor történt, amikor Sallai Rolandék Wolverhamptonban 4-0-s történelmi verést mértek az angolokra.

Története egyik legnagyobb sikerét érte el a magyar válogatott, amikor 2022 júniusában idegenben 4-0-ra kiütötte Angliát

Fotó: AFP or licensors

A csodás győzelmek mellett voltak nehezebb időszakok is a csapatnál, Rossi pedig az Európa-bajnoki szereplés és a németek elleni drámai vereség után is némileg kétértelműen nyilatkozott, szavai alapján úgy tűnhetett, bizonytalanná vált a jövője. A bosnyákok elleni meccset követően azonban leszögezte, hogy a válogatott visszatért a helyes útra, így a fókusz teljes mértékben a Nemzetek Ligája további mérkőzésein van, hiszen a világbajnoki szereplés szempontjából is nagyon fontos ez a sorozat. A Rossi-korszak tehát tovább folytatódik, az Origo Sportnak pedig a magyar válogatott korábbi játékosai közül Juhász Roland és Gera Zoltán is elmondták, mit gondolnak az olasz szakember eddigi munkájáról, és mi áll a csodás sikerek mögött.