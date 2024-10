A válogatotthoz frissen, pályaedzőként visszatérő Szalai Ádámról Rossi elmondta, számára ez egy új helyzet, amibe még bele kell szoknia, de látszik rajta, hogy maximálisan rendelkezésére áll a szakmai stábnak, és segíti a játékosokat is, úgyhogy teljesen elégedett vele.

Nagy Zsolt a sajtótájékoztatón elmondta, valószínűleg kezd a hollandok ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nagy Zsolt is beszélt Szalai Ádámról

A Puskás Akadémia játékosa, Nagy Zsolt Szalai Ádámról azt mondta, akárcsak a játékospályafutása során, az elmúlt napokban is motivált mindenkit, és az egész válogatott odafigyel rá. Nagy Zsolt elmondta, Kerkez Milos sérülése miatt ő valószínűleg a kezdőcsapatban kap majd helyet, és mindent megtesz azért, hogy a legjobbját nyújtsa és ezzel minél jobb eredményt érjenek el Hollandia ellen. A magyar középpályás az elmúlt évben komoly sérülésből tért vissza, de most rendben érzi magát, a klubjában is jól tud teljesíteni, és reméli, hogy ez így marad a folytatásban is.

A Nemzetek Ligája A divíziójában a 3-as csoport állása két forduló után:

Németország 4 pont (7-2), 2. Hollandia 4 (7-4), 3. Bosznia-Hercegovina 1 (2-5), 4. MAGYARORSZÁG 1 (0-5).

A magyarok a hollandokat pénteken 20:45-től fogadják a Puskás Arénában, három nappal később (hétfőn 20:45-től) pedig Bosznia-Hercegovinában vendégeskednek. Az Origo Sport mindkét mérkőzést élőben közvetíti.

