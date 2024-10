"Tudod, amikor egy ilyen stadionban játszol, ilyen ellenfél ellen, az nem könnyű, de hát Németország ellen sem volt könnyű. Őszintén szólva tudtuk, hogyan fognak kezdeni, de azért az első tíz percet eléggé megszenvedtük. Aztán lassacskán megérkeztünk a meccsbe, kezdtünk szép akciókat kidolgozni, aztán sokszor Vargát vagy Sallait próbáltuk megjátszani. Ők pedig helyzeteket alakítottak ki, ezeket jobban is kihasználhattuk volna, de aztán a második félidőben belőttük a tizenegyesünket, ami szerintem teljesen jogos volt, ha engem kérdezel. Aztán továbbra is tudtunk jól presszionálni és a védekezésünk is rendben volt.

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A ma esti meccs is rámutatott, a csapat visszatért, a csapatszellem is visszatért, ismét a régi, mindenki dolgozik a többiekért. Ez a legfontosabb egy olyan csapat számára, mint amilyen mi vagyunk. Mi egy ilyen csapat vagyunk, minden labdáért megküzdünk.

Arra kértük a srácokat, hogy direktebben játszanak, igyekezzenek felgyorsulni és a kapu előtt lőjenek, be kell fejezni az akciókat, mert azt nem szeretném látni, hogy nem fejezzük be őket és jön egy kontra. Összességében örülök, mert amikor edző vagy, akkor a legfontosabb a csapatszellem, és az visszatért.

Nagy lépést tettünk, hogy az A divízióban maradjunk, sőt megvan a lehetőségünk, hogy a rájátszásba jussunk. De még mindig Németország és Hollandia áll előttünk, nehéz elképzelni, hogy megelőzhetjük őket, papíron, matematikailag akár megvan az esély erre. Ugyanakkor Hollandia ellen idegenben játszunk, az nagyon nehéz lesz, két lábbal kell a földön állnunk." - értékelt a kapitány.