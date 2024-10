Nehéz megmondani, hogy végül meddig juthat el, mert még mindig fiatal játékos, de szerintem még tud fejlődni, miközben az elmúlt évben is nagyot lépett előre. Mindezért hálával tartozunk a Parmának, annak, mert folyamatosan foglalkoztatták, hála Pecchia mesternek, aki rendszeres játéklehetőséget biztosít a számára. Jól teljesített korábban, ahogy most is, és szerintem ennél még több van benne