„Mindig az edző felelőssége, hogy hogyan állítja össze a kezdőcsapatot. Ma nem sikerült megtalálni a megfelelő összeállítást, az elejétől kezdve a Paks irányította a játékot. A legnagyobb probléma, hogy úgy nézett ki, a második gól után fel is adtuk a meccset. A szünetben próbáltuk felrázni magunkat, hogy visszajöjjünk a meccsbe, de sajnos ez sem sikerült, továbbnövelte előnyét a Paks. Ma szégyenteljes teljesítményt nyújtottunk, osztálykülönbség volt a két csapat között" – nyilatkozta az 5-0-ra elveszített hazai NB I-es meccs után a Debreceni VSC edzője, Máté Csaba.

Máté Csaba sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a Debrecen edzőjeként

Fotó: dvsc.hu

Máté Csaba nem mondott le a meccs utáni első nyilatkozatában

„Felhívtuk a figyelmet, mert köztudott, hogy a paksi középpályások közül bárki képes a kapu elé érkezni, mégsem tudtuk ezt kontrollálni. Ennek eredménye is volt ez a nagy arányú vereség. Eddig nüanszokon múltak a meccsek, és pozitívabbnak látszott a történet, de ma megérdemelt volt a sok gólos vereség – folytatta Máté Csaba az M4 Sportnak. –

Engem már bocsátottak el úgy is, hogy tíz meccsből kilencet nyertem [az előző szezon elején a Ferencvárosnál], úgyhogy nem gondolkodom azon, hogy meddig maradok.

Az a célom, hogy segítsem a klubot, mert itt nem az edző, hanem ez a nagy múltú klub a fontos, hogy ne olyan helyzetben legyen, mint most."

A DVSC jövő szombaton a Fehérvár vendége lesz az OTP Bank Liga 11. fordulójában.

