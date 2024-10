A debreceni közönség levetette a mezeket Dzsudzsák Balázsékról

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

A feszültséget jól jelezte, hogy miközben a kapus, Megyeri Balázs az M4 Sportnak nyilatkozott, Dzsudzsák Balázs magából kikelve ordított az öltözőfolyosón, hogy az egész csapat azonnal menjen ki a közönség elé és ne a tévének nyilatkozzanak. E robbanásközeli állapotban Máté Csaba meglepően nyugodt hangnemben nyilatkozott. Ám akik azt várták, hogy esetleg már a nagy nyilvánosság előtt lemond, csalódniuk kellett. Utaltunk már arra, hogy ez miért nem következett be, tegyük ehhez azt is hozzá, hogy a Máté Csaba vezette szakmai stábban az edző fia, Máté Roland is dolgozik, így az apa lemondása a fiát is közvetlenül érintette volna.

A lemondás helyett Máté ebben a helyzetben is megengedett egy oldalvágást a Fradinak, s emlékeztetett mindenkit, hogy ő volt az az edző, akit 9 győzelem ellenére rúgtak ki

(bár Máté Csaba nem említett csapatnevet, mindenki tudta, kiről van szó.)

Ám ennek a 0-5-nek és a Debrecen sorozatos 4 vereségének már nem csak a cívisvárosban vannak hatásai. A szurkolói megnyilvánulásokat figyelve ma már nagyon kevesen vannak azok, akik "csodaedzőnek" tartják Mátét. A vélemények többségét gúnyos köntösbe csomagolják, sokan csak nevetnek az általuk bólyatologatónak nevezett Mátén, s egyre kevesebben vannak olyanok, akik kitartanak mellette. Akár a Facebookon, akár a Nemzeti Sportban megjelent kommenteket olvasva a verdikt egyértelmű:

ez a feladat meghaladja Máté Csaba képességeit, az edző megbukott a Loki kispadján. S mindezt már azok a Fradi-szurkolók is elismerik, akik korábban hitet tettek Máté Csaba mellett.

Sokan fogják a fejüket, mert bedőltek annak az eredménysornak, amelyet Máté a Ferencvárossal produkált, s azt is egyre többen ismerik el, hogy

nagy hiba lett volna őt az FTC kispadján véglegesíteni.

A Debrecennek a folytatásban három idegenbeli meccse következik. Az NB I első szakaszának zárásaként a Fehérvár elleni összecsapás igazi kiesési rangadónak számít, főleg azok után, hogy a Fehérvár 2-0-s vereséget szenvedett a Fraditól. A Magyar Kupában október 30-án Mezőkövesden, a most NB II-es csapat otthonában játszik a Loki, majd ezt követi a Ferencváros elleni újabb idegenbeli meccs az NB I-ben. Elnézve a Loki jelenlegi állapotát, csoda lenne, ha most kezdődne meg a felemelkedés. A Debrecen a 10. forduló után mindenképpen a kieső, 11. helyen marad a táblázaton. Bár a Paks elleni 0-5 után nem történt meg az edzőváltás, nem lennénk meglepve, ha az egy hét múlva esedékes Fehérvár elleni mérkőzésen már nem Máté Csaba ülne a kispadon.