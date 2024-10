A bajor klub hét évvel ezelőtt már végrehajtott kisebb ráncfelvarrást a címeren, akkor is nagyítóval kellett keresni a változtatásokat, de most még azzal is nehéz észrevenni. A müncheni klub címerében a színek kissé élénkebbek és rikítóbbak lettek

🚨 Bayern Munich are redesigning their logo. pic.twitter.com/3Pekdyk07R — Total Football (@TotalFootbol) October 16, 2024

A Bild beszámolója szerint a színeket azért tették élénkebbé, hogy a gyengén látó emberek is tökéletesen be tudják azonosítani. A klubnál azt közölték, hogy a digitális élmény javítása érdekében átdolgozták a színpalettát.

A változtatásról a szurkolókkal is egyeztettek, de a klub nem verte nagy dobra a történteket.

Néhány rajongót nem különösebben nyűgözött le a változás, többek szerint szörnyen néz ki és visszasírják a régi címert, miközben sokan nem értik, pontosan miért is jobb ez, mint a régi.

A klub új logója látható a közösségi oldalakon is, Facebookon meg is lehet nézni az új és a régi logót is a profilképek között.