Most miből tud erőt meríteni? Hiszen egy NB III-as csapatnál focizik, s valljuk be, a Siófok nincsen sok ember szeme előtt.

Több mint egy éve jöttem el az NB II-es Szentlőrinctől. Ott nagyon szerettem játszani, de amikor otthagytam őket, nem voltam 100 százalékos állapotban. Nem tudom jobban megfogalmazni, de rápihentem arra, hogy most itt játsszak Siófokon. Ezt megelőzően csak elutasításban volt részem. Volt olyan NB I-es, NB II-es, de még külföldi csapat is, amelynek az edzője engem akart. Ám az íróasztal mögött más döntések születtek. Siófokon azt éreztem, hogy kellek és befogadtak. Tóth Gergely, a csapat mostani tulajdonosa – nem mellesleg valamikor ETO-drukker volt – különösen sokat tett ezért, hálás vagyok érte. Most egyet vissza kellett lépnem, hogy később kettőt előre léphessek. Nyilván, ha itt jól megy a játék, jönni fognak a telefonhívások. Az pedig tévedés, hogy az NB III-ban nem vagyunk szem előtt. A menedzserek, a játékosmegfigyelők ugyanúgy itt vannak, játékosokra vadásznak. Engem nem érdekel, kik ülnek a lelátón, fel kell építenem magam, gólokat kell rúgnom. Ha a csapat sikeres, én is az leszek. Mindezt egy olyan focista mondja önnek, akiről az orvosok is lemondtak már.

Volt olyan doktor, aki azt mondta, hogy soha többet nem fogok tudni járni. Érti ezt? Nem focizni, járni! Fél évem azzal telt el, hogy orvostól orvosig rohangáltam, hogy valaki mondjon már valami biztatót, nyugtasson meg, hogy azért járni fogok tudni még.

Ekkor találkoztam a világ legjobb orvosával, dr. Hangody László professzor úrral, aki azt mondta, hogy megadja nekem a visszatérés lehetőségét. Innentől kezdve nekem egy dolgom van: úgy felépíteni magam, hogy a visszatérhessek a magyar labdarúgó-válogatott közelébe. Ha ehhez most az NB III-ban kell játszanom, akkor itt fogok focizni. Nekem a magyar futballtársadalomnak, a vezetőknek azt kell bebizonyítanom, hogy egészséges vagyok. De ez a helyzet sem új nekem. Régen volt, de igaz volt: egy-egy sérülésem után telefonon hívogattam Pisont Istvánt, az akkori utánpótlás szövetségi kapitányt.