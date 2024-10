Argentína egy Venezuela elleni, botrányos mérkőzésen elért döntetlen után fogadta a 12 csapatos selejtezőcsoportban az interkontinentális selejtezőt jelentő 7. helyen álló Bolíviát, akik tudták, hogy ezek után nem sok jóra számíthatnak Buenos Airesben.

És nem is tévedtek: az argentinok a 19. percben Messi révén szerezték meg a vezetést, majd a félidő lefújása előtt még Lautaro Martínez és Julian Álvarez is betalált. Rögtön a fordulás után Otamendi is lőtt egy gólt, de azt les miatt nem adták meg, a második felnőtt válogatott meccsén először betaláló Thiago Almada gólját viszont igen. A találkozót végül Messi zárta le és tette keretbe: a 84. és a 86. percben is rúgott egy-egy gólt, így alakítva ki a 6-0-s végeredményt. A nyolcszoros aranylabdás három gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, vagyis csak egyetlen gólból nem vette ki a részét. Az argentin szupersztár 846 gólnál jár karrierje során.

A brazilok sem kegyelmeztek

A brazil csapat két fordulóval korábban Paraguay ellen szenvedett kínos vereséget, azóta tart a kozmetikázás, ami nem is halad rosszul. A chilei 2-1-es siker után ezúttal Peru volt az áldozat. Raphinha az első félidő végén és a második elején is betalált büntetőből, majd jött Luiz Henrique, aki előbb adott egy gólpasszt Andreas Pereirának, majd maga is betalált.

Az argentinok 10 forduló után 22 ponttal élen állnak a csoportban megelőzve a 19 pontos Kolumbiát, és az egyaránt 16 pontos Uruguayt és Brazíliát. A csoport első hat helyezettje egyenes ágon jut ki a 2026-os világbajnokságra, míg a hetedik interkontinentális selejtezőt játszhat majd.

