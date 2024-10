A Marca tehát a labdarúgás történetének legtöbb díjával rendelkező játékosát díjazta. Összeszámolták, Lionel Messi 21 profi szezonja alatt 46 különböző díjat zsebelt be ezzel pedig a történelem legeredményesebb focistájának számít. A Marca egy szép vitrint is rajzolt Messinek az össes díját belepakolva.

Messi egy arany Messi-szoborral gazdagodott

Messi a Barcelonával 10 bajnoki címet szerzett, hét Spanyol-kupát nyert és nyolc Szuperkupát. A Paris Saint-Germainnel nyert még két bajnoki címet és egy Szuperkupát, míg az Inter Miamival megnyerte az MLS Supporters Shieldet. Ezen felül nyert még négy Bajnokok Ligáját, három klubvilágbajnokságot és három európai Szuperkupát, a Miamival pedig egy Ligakupát is.

Az argentin válogatottal Messi világbajnoki címet nyert, két Copa Américát, egy Finalissimát, U20-as világbajnoki címet és olimpiai aranyat.

A csapaton kívül rengeteg egyéni díjat is nyert Messi. Van nyolc Aranylabdája, nyolcszor volt spanyol gólkirály, kilencszer lett a spanyol bajnokság legjobb játékosa, hatszor volt aranycipős, hatszor a Bajnokok Ligája gólkirálya, négyszer nyert Onze d'Or-díjat, háromszor nyert a FIFA The Best gáláján, kétszer kapta meg az Év európai játékosa díjat, kétszer lett világbajnokságon aranylabdás, kétszer lett a Copa América legjobb játékosa, van két Laureus-díja, de nyert FIFA Év játékosa-díjat, FIFPro-díjat, Golden Boy- és Bravo-díjat is.