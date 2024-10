Volt megelepetés a telki edzőtáborba érkező magyar játékosok számára, hiszen mint kiderült, Marco Rossi alaposan átszabta a felkészülés kereteit a Nemzetek Ligája újabb fordulója előtt. A magyar fociválogatott terve, miszerint minél előbb lezárná nyeretlenségi sorozatát, ugyanis csak úgy sikerülhet, ha a kapitány kicsit szorít a gyeplőn.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland nem csak a nagy pályán, hanem a tengó négyszögben is félelmetes párt alkot

Fotó: AFP

Így mint azt Sallai Roland az M4 Sportnak adott nyilatkozatában elárulta:

Új szabályok vannak Telkiben, oda kell figyelni a külön programokra, nem lehet már annyit lábteniszezni, pingpongozni, kosarazni, mint korábban, de azért természetesen erre is szakítunk időt.

A török Galatasaray támadója elárulta, hogy miután neki szinte a vérében van lábtenisz, ráadásu Szoboszlai Dominik az állandó társa, így nincs is igazán sok kihívójuk az összetertások során.

Ha már a Galata: Sallai azt is elmondta, hogy zajlott a klubváltása. Miután hat idény után sem érezte magát megbecsülve Freiburgban, leült egy beszélgetésre a sportigazgatóval, és ezt követően már nem is volt kérdés, hogy igent mond a török sztárcsapat ajánlatára, akik néhány órán belül már küldték is érte a magángépüket.

"Hatalmas klubhoz érkeztem, nagyon büszke vagyok rá, hogy oda tudtam kerülni. Úgy gondolom, hogy a fejlődésem érdekében a lehető legjobb döntést hoztam, ilyen játékosokkal együtt könyebb előre lépnem.

Szeretem a kihívásokat, ez is az lesz, de mindent megteszek, hogy sikerüljön meglépnem ezt a lépcsőfokot. Szeretném bebizonyítani, vagyok olyan jó játékos, hogy ekkora sztárok mellett is kapjak játéklehetőséget

- mondta a támadó.

Sallai szerint a hollandok ellen csak úgy lehet esélye a telt házas Puskás Arénában a magyar válogatottnak, ha egyénileg és csapatként is 110 százalékot tudnak nyújtani.

A magyar válogatott két kör után egy ponttal az A divízió 3. csoportjának negyedik helyén áll, míg a hollandok egy-egy győzelemmel és döntetlennel másodikok. A két együttes pénteken találkozik a Puskás Arénában, három nappal később Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai Boszniában vendégeskednek, míg a hollandok Németországban szerepelnek.