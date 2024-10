Itt az emberek imádják a sportot, kiváltképp a labdarúgást, történelme van a futballnak Komlón, amiben mi is felnőttünk, és ami javarészt az egész életünket és a tornába fektetett alázatunkat is merőben befolyásolja. Ha a torna fele ennyire lenne igényes vagy részletekbe menő, a csarnok akkor is legkésőbb a nap végére majdnem megtelne. Ezt az adottságot pedig nem is annyira nehéz meglovagolni, ha az ember tudja mit akar.