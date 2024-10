A néhány meghívott budapesti kispályás csapat mellett négy kárpátaljai-, erdélyi-, székelyföldi alakulat is érkezett, rajtuk kívül egy balassagyarmati roma fiatalokból álló közösség, egy gyermekotthon, valamint az Eisberg indonéz munkavállalóiból álló csapata is pályára lépett.

A Táti Barátai nyerte a különleges kupát

Fotó: OMFSZ

Először rendezték meg az Összetartozás Kupát

A rendezvény az Albidok Trade Kft. támogatása mellett zajlott, a szervezők frissítő Viwa Vitaminvizeket és egy tál bográcsebédet biztosítottak a résztvevők számára.

A kupa most inkább volt egy közösségformáló esemény, mint verseny, de azért néhány remek összecsapást láthatott az, aki vasárnap kilátogatott a Labdakertbe. Nem utolsó sorban egy hatalmas, majd egyméteres trófeát kapott a győztes.

A tornát a tiszaújlaki fiatalokból álló Táti Barátai nyerte, a döntőben büntetőkkel legyőzve a Fiatal Veteránokat. A harmadik helyet a székely fiatalokból álló, de budapesten dolgozó Alpin FC szerezte meg.

„Szívvel-lélekkel próbáltunk beletenni mindent a testvérem miatt is, mert ez az ő csapata. Köszönjük szépen a rendezőknek, hogy ilyen színvonalas tornát szerveztek. Tanulunk is belőle, szerencsénk van, hogy ilyen csapatok és játékosok ellen tudunk játszani és magmutatni mi is magunkat” - mondta Palotás Szebi, a Táti Barátai csapatkapitánya.

„Fél éve tervezzük az Összetartozás Kupa megszervezését, hiszen versenyrendszerünkben számos külhoni-, külföldi csapat és játékos szerepel. A Sori Liga kiemelt az ilyen versenyek között, hiszen a kárpátaljai- és ukrajnai csapatok mellett szerepelnek a bajnokságban székelyföldi csapatok, vagy egy chilei közösség, miközben a szerdai Delej utcai bajnokságot jelenleg egy spanyol fiatalokból álló alakulat vezeti. Tornáinkra rendszeresen érkeznek a Felvidékről vagy épp a Délvidékről alakulatok, de előfordult már angolai- vagy épp lengyel alakulat is a mezőnyben.

Igyekszünk továbbá minden rendezvényünkre meghívni egy alapítvány- vagy gyermekotthon csapatát, biztosítva számukra a tartalmas kikapcsolódást, természetesen nevezési díjat nem kérve. Köszönet Eötvös Józsefnek és az Albidok Trade KFT-nek, hogy százszázalékban partner eme kezdeményezéseinkben! Remélem, az ilyen rendezvények közelebb hozzák a futball szerető közösségeket egymáshoz, a sportolók megismerik ellenfeleiket a pályán kívül is és ha volt is hiba, a jó dolgokat viszik tovább”

- árulta el Pinkóczi Tibor a Kaminokupa Sport Kft. alapítója.