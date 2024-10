Az elmúlt idényben döntős Borussia Dortmund a BL-t szintén kiütéses sikerrel kezdő Celticet fogadta, és alaposan egymásnak is estek a felek. A németek vezetést szereztek, a Celtic kiegyenlített, majd a Dortmund ismét előnyhöz jutott – mindez történt a 8. és a 11. perc között. Fél óra elteltével aztán már kétgólos előnyben volt a hazai együttes, sőt, Karim Adeyemi a szünetig mesterhármast szerzett, és Serhou Guirassy is értékesítette a maga büntetőjét Kasper Schmeichel kapujába, így a félidő 5-1-es dortmundi vezetéssel zárult. Így is bosszankodhattak a németek, a második játékrész elején ugyanis Adeyemit sérülés miatt le kellett cserélni. A folytatásban Felix Nmecha és Guirassy akcióból is betalált, így végül

7-1-re győzött, és az alapszakasz 36 csapatos tabellájának élére ugrott a Dortmund.

A szlovák ligában éllovas Slovan Bratislava története első hazai BL-főtáblás meccsét játszotta, ezen a tavalyi győztes Manchester City utazott Pozsonyba. Az angol bajnok Ilkay Gündogan megpattanó lövésével hamar vezetést szerzett, majd Phil Foden már 15 perc után kétgólosra növelte a City előnyét. A második játékrészben Erling Haaland és a csereként beállt James McAtee is megszerezte az szezonbeli első Bajnokok Ligája-gólját, és az angolok végül az őrületes fölényük ellenére "csak" négy góllal győztek.

A Manchester City hamar eldöntötte a Slovan elleni Bajnokok Ligája-meccset

Fotó: Joe Klamar / AFP

A PSV a portugál Sporting ellen mérkőzött meg Eindhovenben, Jerdy Schouten pedig egy bombagóllal már negyedóra után megszerezte a vezetést a hollandoknak, de a 84. percben Daniel Braganca pontot mentett a lisszaboniaknak.

Az olasz bajnok Internazionale a szerb Crvena zvezdával csapott össze Milánóban, és Hakan Calhanoglu már az első tíz perc végén gólt szerzett a hazaiaknak. Ugyan a belgrádi csapat sokáig nem játszott alárendelt szerepet, a második félidőben Marko Arnautovic, Lautaro Martínez és Mehdi Taremi is betalált, ezzel az Inter könnyedén megszerezte az első győzelmét BL új szezonjában.

Eredmények, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

Internazionale (olasz) – Crvena zvezda (szerb) 4-0 (1-0)

Borussia Dortmund (német) – Celtic Glasgow (skót) 7-1 (5-1)

FC Barcelona (spanyol) – Young Boys (svájci) 5-0 (3-0)

Bayer Leverkusen (német) – AC Milan (olasz) 1-0 (0-0)

Arsenal (angol) – Paris Saint-Germain (francia) 2-0 (2-0)

PSV Eindhoven (holland) – Sporting Lisboa (portugál) 1-1 (1-0)

Slovan Bratislava (szlovák) – Manchester City (angol) 0-4 (0-2)

a kedden kora este rendezett BL-meccsek eredményei:

Red Bull Salzburg (osztrák) – Brest (francia) 0-4 (0-1)

VfB Stuttgart (német) – Sparta Praha (cseh) 1-1 (1-1)

