A 71 éves Peter Lim Szingapúr egyik leggazdagabb embere, ak 2014-ben vette át a La Ligában szereplő Valencia irányítását.

Peter Lim ellen a stadionban is gyakran tiltakoznak a Valencia szurkolói

Fotó: Jose Jordan / AFP

"Peter Lim, go home" - rémálommá vált a Valencia-szurkolók nászútja

A szurkolók nagy többségének körében rendkívül népszerűtlenné vált a tulajdonos, rendszeres tltakozások vannak ellene.

Csütörtökön Dani Cuesta olyan képeket tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken egy „Lim Out” feliratú molinót tartott, a férfi szerint a Lim tulajdonában lévő szállodakomplexum bejáratára az ázsiai országban.

A szingapúri hatóságok tudomást szereztek erről, ezért Cuestát és feleségét másnap őrizetbe vették. Valencia polgármestere, Maria Jose Catala szerint a két spanyol állampolgár ellen egyelőre nem emeltek vádat bűncselekmény miatt, de a rendőrségi vizsgálat idejére lefoglalták az útlevelüket - írja a New York Times.

Az Onda Cero spanyol rádió kedd reggel megszólaltatta Catalát, aki azt mondta, hogy a pár elhagyhatja szállodáját, de az országot nem. Elmondta, hogy

a helyzet megoldása érdekében felvette a kapcsolatot a spanyol szingapúri nagykövetséggel és a spanyol külügyminisztériummal.

A polgármester szerint a házaspárnak szerdán kell bíróság elé állnia, de még nem emeltek vádat ellenük.

Hotel Abelia, propietario Peter Lim! Muy feo por cierto.. pic.twitter.com/Fc6QqQykT4 — Dani cuesta (@daaanii1414) October 3, 2024

A Marca úgy tudja, hogy Dani Cuestát és Mireya Sáezt október 4-e, péntek óta tartják fogva Szingapúrban, ahonnan Balira készültek tovább a nászútjukra. A fiatal pár egyébként több helyen is tiltakozott az országban Peter Lim ellen, ez a szurkoló folyamatosan meg is osztotta a követőivel a közösségi médiában. Cuesta számtalan támogató üzenetet és gratulációt kapott, de azért a lap oldalán találkozni olyan kommenttel is, amely szerint egy nászúton nem éppen ilyen dolgokkal kellene foglalkozni.