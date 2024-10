Az NB I-es mérkőzésen az MTK már 86 másodperc után megszerezte a vezetést Kosznovszky Márk bombagóljával, a fiatal középpályás 20 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot. A folytatásban is inkább a fővárosiak akarata érvényesült, az első félidő hajrájában pedig már kétgólos hátrányban volt a Diósgyőri VTK: egy kontra végén Molnár Rajmund visszahúzta, majd ballal, a tizenhatos vonaláról a bal alsó sarokba lőtt. A Karlo Senticet helyettesítő Artem Odincov kapus csak beleérni tudott a lövésbe. A szünet előtt még egy tizenegyest is megúszott a videózásnak köszönhetően a DVTK, de az MTK így is 2-0-ra vezetett negyvenöt perc után.

Molnár Rajmund szép kontra végén szerezte meg a második MTK-gólt a Diósgyőr elleni NB I-es meccsen

Fotó: mtkbudapest.hu

A fordulás után a DVTK több cserével is próbált új lendületet nyerni, és próbálkoztak is a hazaiak, de Németh Krisztián egy látványos hibáját leszámítva újabb nagy gólhelyzet már egyik oldalon sem akadt, így maradt a vendégek 2-0-s győzelme.

A Diósgyőr az elmúlt hat bajnokiján veretlen maradt, ráadásul ezeken összesen egy gólt kapott, most azonban mindkét sorozat megszakadt. Az MTK egymás után a harmadik bajnokiját nyerte meg, és (átmenetileg) a tabella harmadik helyére lépett előre.

OTP Bank Liga (NB I), 10. forduló:

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 0-2 (0-2)

gól: Kosznovszky (2.), Molnár (42.)

