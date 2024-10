A Békéscsaba elleni Magyar Kupa-győzelmet követően Máté Csaba számára már nem alakult jól a folytatás, ugyanis az irányításával a DVSC mind a négy eddigi NB I-es találkozóját elveszítette, a Paks elleni kiütéses kudarc után pedig a hajdúsági együttes visszacsúszott a kiesőzónába, miközben a szezon elején még a nemzetközi kupaszereplés elérése volt a cél.

Máté Csaba alatt inog a debreceni kispad

Fotó: dvsc.hu

Már a hétvégén kirúghatják Máté Csabát

A Paks elleni 5-0-s vereség után már a szurkolók haragja is utolérte a Ferencváros korábbi edzőjét, aki nem mondott le és a vezetőség is egyelőre kitart mellette, de erősen kérdéses az edző jövője. A Mandiner beszámolója szerint a következő két mérkőzés döntő fontosságú lesz, ugyanis a Fehérvár elleni bajnoki és a Mezőkövesd elleni hétközi kupameccs után újra mérleget vonnak a szakmai stáb munkájáról, addig pedig visszatartják a játékosok és a stáb prémiumának egy részét.

Vasárnap volt egy kritikus hangnemű beszélgetés a szakmai stáb és a csapat között. Szembesítettük a játékosokat olyan problémákkal és hibákkal, amiket egyénileg elkövettek.

Ezt általában négyszemközt tesszük meg, most mindenki előtt, így azért másképp csapódik le a kritika, amire reagálniuk is kellett, s ők is elmondhatták a véleményüket. A beszélgetés hosszan tartott, fontosnak tartottam, hogy ők is mondják el, mik a meglátásaik. Azt gondolom, meglesz ennek a hozadéka, az első jelek edzésen már mutatkoztak, de természetesen a mérkőzés árulja majd el, mennyire sikeres a felkészülés. Remélem, ez az őszinte megnyilvánulás pozitív energiákat mozgósít, de természetesen futballtéren is javulnunk kell, nem elég csak mentális téren. Labdabiztosabbnak kell lennünk, többet kell birtokolnunk a labdát és koncentráltabbnak kell lennünk a védekezésben. Az ellenfélnek minden egyes labdáért meg kell szenvednie ellenünk, ez nagyon hiányzott a Paks ellen. Ami nagyon fáj, hogy azt éreztem, sok játékos korán feladta azt a meccset" – mondta Máté Csaba azzal kapcsolatban, hogyan tettek rendet a fejekben.

A Paks elleni kudarc után a debreceni szurkolók levetették a mezeket Dzsudzsák Balázsékról

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sokakat azonban meglepett, hogy ha már nem mondott le, akkor miért nem élt a vezetőség által ráruházott jogkörével, vagyis miért nem száműzött több gyengén teljesítő játékost a második csapathoz. Miközben a hírek szerint Debrecenben már keresik Máté Csaba utódját, a Fehérvár elleni szombati találkozón még biztosan leülhet a kispadra, ám valószínűleg az a meccs lesz az utolsó esélye, hogy megmentse az állását, mivel egy újabb vereség után már szinte biztos, hogy kirúgják.