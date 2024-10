A szezont pocsék formában kezdő Kecskemétre a 9. fordulóban sem várt könnyű feladat, ugyanis annak az MTK-nak az otthonába látogatott, ahol 2010 óta nem tudott mérkőzést nyerni. Szabó István együttese jól kezdte a meccset, a 13. percben Nagy Krisztián adott remek labdát Lukácsnak, aki egy szép átvétel után a rövid felső sarokba bombázott. Sokáig nem örülhettek a vendégek, mert a budapestiek öt perc múlva egyenlítettek, Hej adott be laposan a jobb szélről, a középen érkező Kosznovszky pedig állítgatás nélkül a jobb alsó sarokba helyezett.

Az MTK lendületben maradt és a 22. percben megfordította a meccset. Molnár Rajmund kapott egy jó kiugratást, megpattanó lövése pedig a jobb alsó sarokban kötött ki.

A hazaiak két helyzetből lőttek két gólt, a vendégek pedig közel álltak ahhoz, hogy sorozatban az ötödik bajnoki meccsüket is elveszítsék.

Katona helyzeteivel indult a második félidő, de a kecskemétiek támadója mindkettőt kihagyta.

A folytatásban nagy erőkkel támadt Szabó István csapata, de az MTK stabilan védekeztett, majd az utolsó percekben újabb gólt szerzett, végleg eldöntve ezzel a meccset.

Stieber szögletből varázsolta oda a labdát Beriashvili fejére, a georgiai védő pedig szépen fejelt a kapuba.

Az MTK 3-1-re nyert, a Kecskemét - amelynek szurkolói ezúttal is a "k.rva gyenge" rigmust skandálták a meccs végén - pedig sorozatban az ötödik bajnoki mérkőzését is elveszítette, így továbbra is az utolsó helyen áll és egyre nehezebb helyzetben van a bennmaradásért vívott harcban.

