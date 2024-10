Majd' tíz éve találkozott egymással utoljára a két csapat az NB I-ben Újpesten, akkor a hazaiak Simon Krisztián, Bardhi és Sztaniszavljevics góljaival nyertek 3-2-re a Szusza Ferenc stadionban. A hazaiak várhatták jobb formában a meccset, hiszen a lila-fehérek utolsó nyolc tétmeccsükből csak egyet veszítettek el.

A lelátón a hangulat, a pályán a lendület volt egészen rendben, igaz ez utóbbi az első 20 percben nem járt együtt helyzetek kialakításával.

Fél óra elteltével aztán fölénybe került az Újpest, de Brodic két percen kétszer is Tóth Balázsba rúgta Gergényi ígéretes kiugratását, illetve beadását.

Majdnem ráfizetett az Újpest a kimaradt ziccerekre, ugyanis a 44. percben Kovácsréti fordulásból megeresztett életerős lövését a Lacoux fejelte ki a gólvonal elől. Az utolsó szó azért az Újpesté volt az első félidőben, Brodic 23 méteres bombája ugyanis nem sokkal suhat el a bal kapufa mellett.

Szünet után nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok, különösen Nagy Dominik és Fiola Attila, akik többször is összecsaptak, nem törődve a labda hol létével. Az 58. percben aztán Ramos fejelt a hazai kapura, ütközött Piscitellivel, Rúsz játékvezető nem fújt a sípjába, így a felső lécről lepattanó labdára érkező Nagy Barnabás ismételhetett, de a jobb kapufánál álló Nunez fejjel menteni tudott.

A játékrész közepén hirtelen a Spari lett veszélyesebb, és, ha a 61. percben Kovácsréti egy szép megindulás után inkább a balján futó Nagy Barnabáshoz passzol igazán veszélyes helyzet is lehetett volna, ehelyett csak magasan a kapu fölé szálló rossz lövést láthattunk.

Az újpesti cserék még egy fokkal emelték a sebességet,

Tamás Krisztián beadásából Mucsányi Máté kétszer is nagy helyzetbe tudott kerülni,

amire Tímár Krisztián is két cserével válaszolt a támadósorban, érkezett a korábbi NB I-es és NB II-es gólkirály, azaz Eppel Márton és Beke Péter.

A hajrában is jöttek a helyzetek, a legnagyobb talán Brodic előtt, aki Mucsányi nagyszerű passzát vezette bele Tóth Balázsba. A partjelző a lövés után beintette a lest, de, ha a horvát csatár belövi a helyzetet a vonalazás után még az is kiderülhetett volna, hogy nem is volt lesen...