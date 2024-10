Nobby Stiles (a kép bal szélén) az 1966-os vb-döntőben a németek elleni meccsen

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A családnak el kellett adnia Nobby Stiles érmeit, kitüntetéseit. "Ismerek olyan volt focistát, aki ugyanebben a betegségben szenvedett. Neki a lakását kellett eladni ahhoz, hogy a gyógyítását finanszírozni tudják" - mondta John Stiles. "Az apám az életét adta a focinak. 17 éven át játszott a Manchester United csapatában.

Tudom, most azt szeretnék tőlem hallani, hogy a pokolba küldöm el a klubot, de nem fogom megtenni, mert az apám nagyon szerette ezt a csapatot. Ugyanakkor várom, hogy a jelenlegi vezetők mikor jönnek rá arra, hogy létre kellene hozniuk egy olyan pénzalapot, amelyből a beteg focistákat tudnák segíteni.

John Stiles azt is elmondta, hogy az apja halála óta folyamatosan kap olyan telefonhívásokat, amelyekből kiderül, hogy Stiles egykori játékostársai is hasonló tüneteket észlelnek magukon. Közben Stiles családja tagja lett annak a mintegy 60 főből álló csoportnak, amely most jogi lépéseket fontolgat az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ellen. A Tottenham egykori védőjének, Joe Kinnearnak a rokonai is ennek a csoportnak a tagjai.

A legtöbben természetesen névtelenek akarnak maradni.

De az Aston Villa egykori BEK-győztes játékosa, Colin Gibson bejelentette: ugyanabban a betegségben szenved, amiben Nobby Stiles meghalt.

Amikor Gibson előállt ezzel, a Bristol Rovers egykori sztárja, Ian Alexander interjút adott a Guardian című lapnak, amelyben elárulta, hogy neki is ugyanez a betegsége van. "Az orvosok azt mondták, hgy maximum 6 évet élhetek még" - mondta Alexander, majd úgy folytatta, hogy folyamatos félelmet, szorongást, zavartságot érez, mióta kiderült a betegsége. A Bristol Rovers meccseit nem tudja megnézni, mert attól fél, hogy pánikrohamot kap. Egyre nehezebben alszik és folyamatos depresszióban szenved.

Csak azt akarom, hogy az emberek megtudják, milyen agysérülések történtek a futballistákkal

- mondta Ian Alexander. "Hat hónappal ezelőtt egy kocsmában voltam négy vagy öt volt volt játékostársammal, és elmondtam nekik a problémáimat. Azt mondták: <<Furcsa, velem is előfordul.>> Biztosan sokan érintettek lehetnem még ebben a szörnyű betegségben, csak éppen nem tudnak róla semmit. El akarom mondani az embereknek, hogy mivel jár mindez, hogy minél többen segítséget kaphassanak."