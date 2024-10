A történet szomorú pikantériája, hogy öt nappal a nyilatkozata után a Manchester City középpályása az Arsenal elleni rangadón elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és várhatóan legalább kilenc hónapig nem futballozhat.

Rodri az Arsenal elleni rangadón sérült meg

Fotó: AFP/Darren Staples

Rodri sérülése azonban csak a kezdet volt. A spanyol középpályás sérülésének a napján Marc-André Ter Stegen, az FC Barcelona kapusa is súlyos térdsérülést szenvedett, így az idei szezonban már nem védhet a katalán együttes csapatkapitánya. Ezt követően a Juventus egyik legfontosabb játékosa, a brazil válogatott Gleison Bremer is elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az RB Leipzig elleni Bajnokok Ligája-meccsen, így várhatóan neki is majdnem egy évet kell majd kihagynia. A válogatott szünet előtt aztán a Torinóban futballozó Duván Zapatának is elszakadt a keresztszalagja, illetve a meniszkusza is megsérült, így a kolumbiai sztárjátékos is hosszú kihagyásra számíthat.

Szabados Gábor: Nem lesz focistasztrájk!

Még csak október közepe van, de a rengeteg súlyos sérülés is azt mutatja, hogy a focisták folyamatosan a teljesítőképességük határán vannak. Márpedig ha nem változtatnak a versenynaptár felépítésén, egyre több lesz a súlyos sérülés, és akár egy tragédia is bekövetkezhet. Ennek csak akkor lehetne véget vetni, ha a FIFA és az UEFA sem csak a pénzt tartaná szem előtt, hanem elkezdene foglalkozni az emberi életek megóvásával is. Azonban Gianni Infantino, a FIFA elnöke egyelőre csak azzal foglalkozik, hogy vevőt találjon a klubvilágbajnokság közvetítési jogaira, amit még mindig nem tudott értékesíteni.

Nem hiszem, hogy ne lenne kereslet a klubvilágbajnokság közvetítési jogaira. Valószínűleg folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Vannak a torna körül kérdőjelek, mert sokan jelezték, hogy nem tetszik nekik a lebonyolítás vagy az időpont. Lehet, többen tartanak attól, hogy milyen színvonalú lesz ez a torna.

Ha mondjuk elmegy a Real Madrid a tartalékcsapattal, vagy pihenteti a legjobb játékosait, az nyilván erősen befolyásolja a színvonalat. Az biztos, hogy kereslet van rá és a FIFA el fogja adni a közvetítési jogokat” – mondta az Origónak Szabados Gábor sportközgazdász, aki hangsúlyozta, hogy valószínűleg a tv-társaságok is kivárásra játszanak, mert az árak valószínűleg nem fognak feljebb menni, de lejjebb még mehetnek, ha egyes sztárcsapatok gyengébb kerettel utaznának a klubvilágbajnokságra.