A szeptember 6-án kinevezett Pintér Attilának nehezen indult az angyalföldi kaland. A Gera Zoltán helyére ékezett edzővel az angyalföldi csapat kiesett a Magyar Kupából, ezt követően pedig három elveszített meccs következett az NB I-ben. A héten már arról lehetett olvasni, hogy a korábbi szövetségi kapitánytól máris megválhatnak Angyalföldön, Pintér azonban megkapta a bizalmat és a BVSC ellen megszerezte első győzelmét a csapattal.

Pintér Attila első győzelmét aratta a Vasas kispadján

Fotó: Vasas_Futball_Club / vasasfc.hu

„Az NB II-ben minden mérkőzés nehéz, a BVSC egy fegyelmezett, stabil csapat, ezt az eddigi eredményeivel és ezen az összecsapáson is bizonyította. Csábi József jó munkát végez, ezúton is sok sikert kívánok neki. Ami minket illett, az elmúlt hetek vereségei miatt a játékosokon volt egyfajta extra nyomás és teher, ez érezhető volt néhány megoldáson, de összességében jól kezdtük a találkozót. Egy csodálatos góllal megszereztük a vezetést és ha picivel kicsivel pontosabbak vagyunk, akár még növelhettük is volna az előnyünket.

Bár a második félidő elején egyenlítettek a vendégek, a csapat erejét mutatja, hogy nem tört meg, a sors igazságtalansága lett volna, ha ilyen meccsek után ezúttal nem szerzünk három pontot. Nem feltétlenül szép, de rendkívül fontos győzelmet arattunk”

– nyilatkozta a mérkőzés után Pintér Attila, akinek a csapata ezzel a győzelemmel a tabella 11. helyére jött fel.

A Vasas a következő fordulóban a harmadik Gyirmót otthonában lép pályára. Pintér Attila nehéz mérkőzésre számíthat, ugyanis a Gyirmót az idei szezonban még veretlen hazai pályán.