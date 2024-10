A Real Madridnál az elmúlt hónapokban biztosra vették, hogy Vinícius Júnior lesz az Aranylabda győztese, ezért aztán hatalmas pofon volt a csapat és szurkolói számára, hogy a Manchester City és a spanyol válogatott középpályása, Rodri nyerte meg a díjat. A madridiak már a párizsi gála előtt rájöttek, hogy nem a brazil lesz a nyertes, így aztán bojkottálták a gálát. Amikor pedig kihirdették győztesként Rodrit (aki teljes nevén Rodrigo Hernández Cascante), a Real drukkerei a spanyol focista közösségi oldalát próbálták megrohamozni. Ám ez nem sikerült, helyette az Atlético Madrid és az argentin válogatott világbajnok játékosa, Rodrigo De Paul kapta a szidalmazásokat.

Rodrigo De Paul már többször is pályára lépett a Real Madrid ellen – Atlético-játékosként

Fotó: NurPhoto via AFP / Guillermo Martinez

A Real Madrid szurkolói Rodri helyett Rodrigo De Pault és Rodrigo Bentancurt szidták az Aranylabda miatt

Íme, néhány hozzászólás Rodrigo De Paul legutóbbi bejegyzése alatt.

„Kiraboltad Vinít!”

„Nem érdemelted meg az Aranylabdát!”

„Hogy merted kirabolni Vinít?”

Néhányan aztán persze írtak olyan hozzászólást is, amelyben tájékoztatták az eltévedt szurkolókat, hogy rossz emberen vezetik le a dühüket. Rodrigo De Paul mellett ráadásul Rodrigo Bentancur is kapott kritikát, a Tottenham uruguayi játékosának keresztneve is megzavart néhány drukkert.

Még szerencse, hogy a Real Madrid brazil támadója, Rodrygo "y"-nal írja a nevét, különben ki tudja, a saját szurkolóitól ő milyen szidalmazásokat kapott volna az Aranylabda-gála után.

