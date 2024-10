Az 59 éves szakembert tavaly augusztusban öt év után váratlanul távozott az olasz válogatottól, amellyel 2021-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, majd nem sokkal később kinevezték a szaúdi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. Mancini négy évre szóló, 77 millió font értékű szerződést írt alá, amivel ő lett a világ legjobban fizetett futballedzője. A The Sun információi szerint

a szaúdi szövetség a 2027-ig szóló szerződésből a fennmaradó összeget teljes egészében kifizeti Mancininek, aki így még közel 60 millió fontot fog kapni három éven keresztül, annak ellenére, hogy kirúgták.

Roberto Mancini továbbra is a világ legjobban kereső edzője, de már nem a szaúdi fociválogatott szövetségi kapitánya

Fotó: AFP

A szaúdiak, akik a katari vb-n óriási meglepetésre a későbbi győztes Argentínát megverték 2-1-re a nyitókörben, nagy reményeket fűztek az olasz edzőhöz, de nem sikerült magasabb szintre emelnie a távol-keleti ország nemzeti csapatát.

Mancini az elmúlt 14 hónapban összesen 18 mérkőzésen irányította a szaúdi válogatottat, ezeken mindössze hét győzelem, öt döntetlen és hat vereség a mérlege. A döntés hátterében állítólag az áll, hogy megromlott a kapcsolata a játékosokkal, és a szurkolók is elégedetlenek lettek a csalódást keltő eredmények miatt, aminek a Bahrein elleni gól nélküli döntetlen után hangot is adtak, Mancini pedig több drukkerrel is leállt vitatkozni a meccs után. A korábban az Internél és a Manchester City-nél is dolgozó trénernek pedig abból lett elege, hogy a szaúdi nevelésű támadók nem játszanak eleget a hazai bajnokságban, mert a klubok inkább Európából szerződtetett játékosokat favorizálják.

A jelenleg is zajló világbajoki selejtezőben négy forduló után nem áll továbbjutásra Szaúd-Arábia, ugyanis a tízpontos Japán és jobb gólkülönbsége miatt a szintén öt pontos Ausztrália is megelőzi, ráadásul tavaly már a nyolcaddöntőben kiesett a csapat az Ázsia Kupában Dél-Korea ellen.

