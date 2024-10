José Mourinho belevetette magát a munkába a törököknél, elmondása szerint rengeteget dolgozik, az is előfordul, hogy az edzőpályán alszik. A portugál hiába van benne régóta a szakmában, néha még ő is tanul újat. Mourinho saját Instagram-oldalára tett ki egy videót, amin az látszik, hogy edzés közben játékosa, Ismail Yuksek hátulról megrúgta. Mourinho megtalálta a vicces oldalát a történteknek és ezzel a szöveggel tette közzé a videót: Lecke a fiatal edzőknek. Soha ne legyetek ugyanolyan színű ruhában, mint a játékosok. Passzolhatnak nektek, de fel is rúghatnak.

A videó alá már rengetegen kommenteltek, a Manchester United, a Chelsea és a Roma korábbi középpályása, Nemanja Matic volt a legbátrabba, aki azt írta, hogy „megérdemelted”.