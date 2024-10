„Egy igazi csapatmunka volt. Meccs előtt aláírtuk volna a döntetlent, de nagy melót tettünk bele. Visszatértünk az útra, amiben sikeresek voltunk. Tudtuk, hogy nem lesz sok helyzetünk, inkább védekeznünk kellett. Abból a pár lehetőségből kellett betalálni és ez az egy gól most egy pontot ért, örülünk és büszke lehet erre a csapat” – mondta Sallai Roland.

Sallai Roland a mezőny egyik legjobbja volt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Az történt, amire készültünk, volt egy meccstervünk, egy védekező alaptaktika. Le akartuk zárni a pálya közepét, labdaszerzésekből pedig kontrázni. Ez az első félidőben működött, volt pár helyzetünk, szögleteink, ezekre is készültünk, volt is kapufánk, majd a gól. Nagy volt a nyomás, elöttük is voltak helyzetek, de általában mindig érkezett valaki vagy volt egy kis szerencse, nem mondom, hogy ez nem igazságos, de közel volt a siker, ez így most fájó.

A bekapott gólnál nem tudtuk jól elosztani az embereket, volt egy kis lyuk, Nagy Ádám feje fölött átszállt a labda s nem tudtam kiütni a fejes után. Az utolsó percekben megmutattuk, hogy ezt a meccset meg is nyerhettük volna, sajnos ez most nem sikerült, de a hozzáállással és a szurkolókkal mindent megtettünk" - tette hozzá Dibusz Dénes.