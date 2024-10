A Galatasaray együttesében a magyar válogatott Sallai Roland kezdőként lépett pályára, aki a csapata egyik legveszélyesebb játékosa is volt, több óriási helyzetnél is gólt szerezhetett volna. A 26. percben Kenan Piric hárította bravúrral Sallai lövését, majd nem sokkal később a támadó az ötösön belülről lőtt a kapu mellé. Az első félidő végén egy szöglet után fejelt a kapu mellé a magyar focista, míg a második játékrész elején ismét a hazai kapus védte Sallai közeli kísérletét.

Sallai Roland több gólt is szerezhetett volna a Galatasaray bajnokiján

Fotó: Anadolu via AFP / 2024 Anadolu

A török bajnokit első alkalommal végigjátszó Sallai végül gól nélkül maradt, a 80. percben viszont úgy tűnt, gólpasszt oszt ki Victor Osimhennek – ám videózás után érvénytelenítették a gólt.

Előtte azonban Mauro Icardi a 10. és a 62. percben is eredményes volt, majd Osimhen a ráadásban érvényes, ollózós gólt is szerzett, így összességében magabiztosan nyert a Galatasaray, amely kilenc forduló után is veretlenül, 25 ponttal vezeti a török bajnokságot.

Kapcsolódó cikkek