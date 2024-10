A találkozó 100. másodpercében egy felugrásnál Csongvai Áron és Habib Maïga összeütközött a levegőben, a Fradi játékosa pedig ettől elvesztette az egyensúlyát, és a nyakára esett rá, ijesztő sérülést szenvedve.

Habib Maïga sérülésével kezdődött a Fradi-Fehérvár NB I-es mérkőzés

Fotó: fradi.hu

Maïga perceken át feküdt a földön, rohantak be hozzá az orvosok, a csapattársak is körbevették, de végül a Ferencváros elefántcsontparti középpályása a saját lábán tudta elhagyni a pályát, és fájdalmas arccal ugyan, de folytatni tudta a Fehérvár elleni NB I-es mérkőzést.

