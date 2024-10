A Sky Sports német újságírója, Florian Plettenberg információi szerint a Liverpooltól az előző idény végén távozott Klopp január elsejétől áll újra munkába a Red Bull csoport nemzetközi igazgatójaként. Az 57 éves német tréner feladata lesz, hogy segítse majd a RB-csapatok fejlődését világszerte, vagyis a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató német RB Leipzig, az osztrák RB Salzburg, a New York Red Bull mellett még két brazil klub irányításáért is felelős lesz. Klopp tanácsot adhat majd taktikai, átigazolási és edzésmódszertani kérdésekben is - írja a Magyar Nemzet.

Más szerepkörben, de jövőre visszatér a futball világába Jürgen Kopp

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német szakember szerződése állítólag tartalmazni fog egy olyan opciót is, miszerint szabadon távozhat, ha a jövőben kineveznék a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

Jürgen Klopp májusban közel kilenc év után hagyta el a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolt, amellyel minden fontosabb trófeát megnyert, többek között Bajnokok Ligáját, Premier League-et, FA-kupát és Angol Ligakupát is.

