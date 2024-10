Pisont István sem volt elég jó Honvd edző - a tulajdonosok szerint

Fotó: honvedfc.hu

Látszatintészkedések persze akadtak: a tulajdonosok a régi Honvéd-játékosokat beterelték egy olyan tanácsadó testületbe, amelytől vagy soha nem kértek tanácsot vagy ha kértek, azokat nem tartották meg. Gyimesi László, a Honvéd egykori focistája így beszélt erről: „Az nem meglepetés, ami Kispesten történik" – mondta Gyimesi László. „Nálunk – nincs ebben túlzás – az egész csapattal nagy gond van. Pedig mi, egykori Honvéd-játékosok már többször felajánlottuk, hogy megpróbálunk segíteni. Csak üljenek már le velünk. Sosem került erre sor. Pedig nem kértünk pénzt, nem kértünk semmit. Nem edzőnek jelentkeztünk.

Havonta egyszer szerettünk volna beszélgetni a csapatról. Három éve ugyanaz a kérdés: milyen alapon választják ki az edzőket, a sportigazgatókat? Soha nem kaptunk erre választ."

Supka Attila szerint Csertői Aurél kirúgása rossz döntés volt

A klub korábbi edzője, Supka Attila szerint a nyári tulajdonosváltásnak idővel meglesz a pozitív hozadéka, és a jelenlegi aggasztó helyzet ellenére a Honvédnak nem lesznek kiesési gondjai a szezonban.

"Azt gondolom, a tulajdonosváltással egy olyan ember került a klub élére Leisztinger Tamás személyében, aki a szívén viseli a futballt. Változni fog a helyzet, de persze nem az egyik pillanatról a másikra. Ennek a klubnak azért nem lesznek kiesési gondjai az NB II-ben. Most ugyan kieső helyen állnak, de szerintem így is meglesz a bennmaradás" - mondta a Debrecennel 2005-ben és 2006-ban is bajnoki címet nyerő edző, aki szerint a Honvéd problémái nem most kezdődtek.