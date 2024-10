Sorra érik egymást a rosszabbnál rosszabb hírek a Real Madrid háza táján. Kylian Mbappé malmői nemi erőszak ügyében még csak most jön a neheze, hétfőn pedig le kellett nyelnie a klubnak az Aranylabda-megaláztatást, amit persze nagyrészt csakis maguknak köszönhetnek, ennek a tetejébe most itt van egy szexvideós ügy is.

Kylian Mbappének a szexvideós ügyhöz nincs köze, de megvan a maga baja

Fotó: AFP/Thomas Coex

Az ügyet annak idején az El Confidencial című lap robbantotta ki, és most is ők szolgáltattak az újabb fejleménnyel. A spanyol hatóságok már hónapok óta vizsgálódnak abban az ügyben, ami a Real Madrid ifjúsági csapatának játékosaihoz kötődik. Ezek szerint 2023 vége felé a klub egyik fiatal játékosa óriásit bulizott a Kanári-szigetek egyik szórakozóhelyén, melynek során két lánnyal is szexuális kapcsolatba került, és ezeket az aktusokat videóra vette. A beleegyezés megvolt, azzal nincs hiba, azzal viszont már annál inkább, hogy az egyik lány még kiskorú volt. Ez már önmagában bűncselekmény, ahogy a folytatás is.

Szexvideós buli az öltözőben

Az érintett Real Madrid-focista ugyanis azzal folytatta bűneit, hogy egy WathsApp csoportban megosztotta a videókat, amit az öltözőben is mutogatott az érdeklődőknek. A Guardia Civil (kb. csenőrség) feljelentést küldött a bíróságnak, ahonnan engedélyt kaptak a további nyomozásra. Ennek során pedig a teljes, 37 fős WhatsApp csoportot felgöngyölítették, és kiderült, hogy a korábbi négy madridi ifi játékoson kívül még öt Real-focista van, akikkel megosztották a képeket.

A négy fő gyanúsított közül három már semmilyen minőségben nem tagja a madridi klubnak, a többieknek viszont rossz hír, hogy az ügyben eljáró bíró nem érte be a gyanúsítottak számszerűsítésével, névszerinti listát kért a csendőrségtől.

