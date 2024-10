A Liverpool holland vezetőedzője, Arne Slot a "hamis kilences" pozícióban számolt Szoboszlai Dominikkal, aki kezdőként 71 percet játszott a Brighton ellen, idegenben 3-2-re megnyert angol Ligakupa-találkozón. Szoboszlai két helyzetet is kihagyott a meccsen, a hazaiak kapusa, Jason Steele mindkétszer védeni tudott, ezért pedig az angol lapok és a szurkolók is kritizálták a magyar játékost. Slot azonban elégedett volt Szoboszlai és a többiek játékával is.

Arne Slot elégedett volt a Liverpool játékosaival, köztük Szoboszlai Dominikkal is

Fotó: Glyn KIRK / AFP

„Kemény mérkőzésen vagyunk túl, de mindenki tudja, hogy ez vár rá a Brighton vendégeként. Nagyon elégedett vagyok, hogy győztesként távozunk. A jövőre gondolva

örömmel figyeltem néhány játékost, akik eddig nem játszottak sokat ebben az idényben, mégis képesek úgy teljesíteni, mint amire az alapcsapatunk képes.

Ezzel megnehezítették a dolgomat a kezdőcsapat összeállításával a következő hetekre – idézte a Magyar Nemzet Arne Slot szavait, majd a holland mester ezután a megszokottól eltérő szerepkörben futballozó Szoboszlai Dominikról és Curtis Jonesról beszélt. – Azt tették, amit kértem tőlük. Ha kettejüket játszatod, és közben nem küldesz a pályára egy klasszikus csatárt, akkor aggódni fogsz, hogy lesz-e elég mélységi beindulás, mert ők mindketten szeretnek a középpályán játszani, onnan építkezni, a háromszögjátékot. Jól dolgoztak, megpróbáltak extra középpályásként funkcionálni, és közben nem feledkeztek meg a mélységi beindulásokról sem. Ez segítette Luis Díazt és Cody Gakpót is, akik végig veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára.

Jobban szeretem, ha van egy klasszikus kilences a pályán, de amikor egy sem áll a rendelkezésemre, akkor olyasmit szeretnék látni a pályán, mint most. Nagyszerűen teljesítettek a srácok.

Persze Darwin Núnez elérhető volt, de három meccset játszott le egymás után, és sűrű a menetrendünk, úgyhogy nem tartottam jó ötletnek, hogy ő kezdjen."

Szoboszlai Dominik is üzent a Liverpool Ligakupa-meccse után

„Szép munkát végeztünk este, továbbjutottunk a negyeddöntőbe. Most viszont elkezdek dolgozni a szerencsémen...!" – írta a közösségi oldalán a magyar válogatott csapatkapitánya.