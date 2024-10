A magyar válogatott csapatkapitánya a kispadon kezdett és a szünetben állt be az argentin világbajnok Alexis Mac Allister helyére. Szoboszlai egyébként nagyon jól szállt be az összecsapásba, a támadások mellett a védekezésből is kivette a részét, még ha gólt ezúttal sem sikerült szereznie.

Szoboszlai Dominik a szünetben állt be csereként a Crystal Palace ellen

Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Szoboszlai Dominik először volt csere

Szoboszlai Dominik Arne Slot irányítása alatt eddig egy Angol Ligakupa-mérkőzést leszámítva minden sorozatban - a Bajnokok Ligájában is - kezdő volt, így természetesen a Premier League-ben is. A West Ham elleni kupameccsen pihentette az edzője.

Először fordult tehát elő, hogy bajnokin a cserepadon kezdett ebben az idényben.

Utoljára ilyen a Premier League-ben 2024. május 19-én fordult elő, a bajnokság utolsó, 38. fordulójában Jürgen Klopp a Wolverhampton elleni 2-0-s siker alkalmával kilenc percet adott neki. Érdekesség, hogy az előző szezonban a német szakember irányítása alatt az utolsó négy fordulóban már csak csere volt Szoboszlai - előtte a 29. körben, az Everton otthonában kezdett.

A meccs győztes gólját Diogo Jota szerezte a 9. percben. A Liverpool ezzel a sikerrel biztosan a tabella élén marad.