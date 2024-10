A listavezető Liverpool Diogo Jota góljával 1-0-ra győzött a nyeretlen Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szünetben állt be csereként a Premier League-meccsen, a második félidőben pedig a játék képét tekintve fordulat állt be: az akkor már jóval kisebb fölényben futballozó vendégek viszont így is nyertek, és leginkább Alisson kapus sérülése miatt aggódhatnak.

A Liverpool magabiztosan várhatta a találkozót, ugyanis egyrészt jó formában volt, másrészt a legutóbbi 14 Crystal Palace elleni bajnokiból 11-et megnyert és csak egyet veszített el. Igaz, ez utóbbi különösképpen fájó, ugyanis az előző idény 33. fordulójában az Anfielden nyert a londoni alakulat, és ekkor került a Manchester City a Vörösök elé a tabellán. A magyar szurkolók számára már a mérkőzés előtt rossz hír érkezett, ugyanis Arne Slot vezetőedző a bajnokságban először ültette a kispadra a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot. Szoboszlai Dominik a kezdéskor a kispadon kapott helyet a Liverpoolban

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia Már az első percben előnybe kerülhetett volna a Crystal Palace, de Sarr középre adása után hiába talált Nketiah Alisson kapujába, lesen volt, így maradt a gólnélküli döntetlen. Ám nem sokáig, a 9. percben ugyanis már a Liverpool vezetett: szép támadás végén Gakpo szolgálta ki balról a középen érkező Jotát, aki kilenc méterről a kapuba lőtt. A folytatásban is maradt támadásban a Liverpool, ráadásul a Crystal Palace helyzetét tovább nehezítette, hogy Munoz meg is sérült, percekig ült a földön, mielőtt le kelett cserélni az első negyedóra után. A hazai együttesnek nagyon nem ízlett a Liverpool letámadása, Alisson munka nélkül volt, a Palace semmi veszélyt nem jelentett a Liverpool kapujára. Igaz, a vendégek sem erőltették annyira a támadásokat, de kisebb lehetőségekig így is eljutottak. Sokat elmond az első félidőről, hogy a 40. perchez érve mindössze két kaput eltaláló lövés volt, ebből egy a gól. A Crystal Palace-nak pedig még csak próbálkozása sem volt. Nem meglepő, hogy újabb gól nem is esett - bár a ráadás perceiben Sarr még megmozgatta egy jó lővéssel Alissont - , így 1-0-s liverpooli vezetéssel mentek a csapatok szünetre. Diogo Jota volt a Liverpool hőse az első félidőben

Fotó: Glyn KIRK / AFP Szoboszlai Dominik a félidőben állt be, a szünet után a játék képében jött a fordulat a Crystal Palace-Liverpool meccsen Már a szünetben változtatott Arne Slot, méghozzá Szoboszlai Dominik állt be a sárga lapos Alexis Mac Allister helyére. A magyar focista jól szállt be a meccsbe, azonnal rajta futottak át a Liverpool támadásai, ugyanakkor a vendég csapat összességében egyre kevésbé irányította a találkozót.

Szoboszlai Dominik a félidőben állt be a Crystal Palace ellen

Fotó: Glyn KIRK / AFP Az 56.percben Szalah rontott közelről egy ziccert, egészen pontosan Henderson védett, de az egyiptomi sem találta el jól a labdát. Egy óra játék után Oliver Glasner is úgy döntött, eljött az idő a változtatásra, Mateta és Hughes is beállt. A 62. percben Alexander-Arnold szabadrúgás után Jota szerezhetett volna újabb gólt, de a fejese nagyon rosszul sikerült, pedig ebben is több volt. Ahogy pillanatokkal később a másik oldalon is, amikor Nketiah lövésénél kellett nagyot védenie Alissonnak. Ezekben a percekben jobban felpörögtek az események. A 66. percben Szoboszlai is megpróbálkozott egy lövéssel, de a középre tartó labdát könnyedén védte Henderson. Húsz perccel a rendes játékidő vége előtt jött az újabb Alisson-bravúr, Eze tornáztatta meg a brazil kapust, akit nem sokkal később sérülés (látszólag izomhúzódás) miatt le kellett cserélni, és a helyén az első liverpooli tétmeccsén pályára lépő Vitezslav Jaros kapott helyet. A 23 éves cseh kapusnak akadt is dolga, egy kontra végén Eze lövését kellett hárítania. Igazán nagy bravúrt azonban nem kellett bemutatnia Jarosnak, a Crystal Palace a jóval kiegyenlítettebb második játékrészben sem tudott betalálni. Szoboszlai még a hosszabbításban is próbálkozott, a lövése azonban mellé szállt. A vereséggel a nyeretlen londoniak maradtak kieső helyen, míg a Liverpool a sikerével bebiztosította, hogy a tabella élén várja a válogatott szünetet. Premier League, 7. forduló Crystal Palace – Liverpool FC 0-1 (0-1) Kapcsolódó cikkek

