Hét forduló telt el a Premier League 2024-25-ös szezonjából. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool, a Manchester City és az Arsenal állnak a tabella élén, a három csapat egy ponton belül áll. A Manchester United mindössze két győzelemmel a 14. helyen áll, továbbá négy nyeretlen klubja is van az angol bajnokságnak. A válogatott szünetben a GiveMeSport nevű szakoldal összegyűjtötte azt a tizenkét játékost, aki szerintük a legnagyobb csalódást okozta, mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket az eddig eltelt PL-játéknapokon.

Szoboszlai Dominik továbbra is alapembere a Liverpoolnak a Premier League-ben

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia

Szoboszlai Dominik is a csalódást okozó Premier League-játékosok listáján szerepel

A szakoldal a gólok és gólpasszok száma, a kapott gól nélkül lejátszott mérkőzések, a szezon előtti elvárások és az egyéni teljesítmény mellett azt vette figyelembe, hogy az adott focista mennyire járul hozzá a csapat sikeréhez. Szoboszlai Dominik a lista negyedik helyén kapott helyet, a magyar válogatott csapatkapitánya mind a hét mérkőzésen pályára lépve összesen 539 percet játszott, ez idő alatt 0 gól mellett 2 asszisztot és 2 sárga lapot jegyzett. A 23 éves magyar játékosról a GiveMeSport azt írja, hogy az első angliai szezonjában remeklő Szoboszlaihoz képest idén Alexis MacAllister és Ryan Gravenberch is sikeresebb a Liverpool középpályáján, de Arne Slot vezetőedző továbbra is megadja neki a lehetőséget.

Ez a megközelítés azért is érdekes, mert a szintén világhírű OneFootball nevű oldal nemrég éppen arról írt, hogy a Liverpool rajongóinak nincs igazuk, amikor a Slot-féle rendszerben kritizálják Szoboszlai játékát, és szerintük a magyar focista minden mutatóban jobb a posztriválisánál.

A GiveMeSport 12-es listáján a Manchester United három, a Newcastle United kettő, a Manchester City, a Liverpool, az Arsenal, a Tottenham, a West Ham United, a Nottingham Forest és a Crystal Palace pedig egy-egy játékossal képviseli magát. Íme, a teljes lista:

Bruno Fernandes (Manchester United) Joshua Zirkzee (Manchester United) Alexander Isak (Newcastle United) Szoboszlai Dominik (Liverpool) Crysencio Summerville (West Ham United) Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Matthijs de Ligt (Manchester United) Gabriel Jesus (Arsenal) Phil Foden (Manchester City) James Ward-Prowse (Nottingham Forest) Bruno Guimaraes (Newcastle United) Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

