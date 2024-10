Hétfőn nagy visszatérő érkezik a magyar fociválogatott edzőtáborába.

Szalai Ádám újra a válogatottnál

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Két évvel visszavonulása után csatlakozik a kerethez Szalai Ádám.

Szoboszlai Dominik is örül Szalai visszatérésének

A korábbi csapatkapitány ezúttal Marco Rossi segítőjeként, az edzői stáb tagjaként segíti a munkát. Az örömhírre azonnal reagált a jelenlegi "cséká", Szoboszlai Dominik is - szúrta ki Bors.

"Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben. Mindezzel párhuzamosan, a Labdarúgó Módszertani Központban betöltött szerepem továbbra is megmarad" - írta közösségi oldalán Szalai Ádám, aki a válogatottal két Európa-bajnokságon vett részt és két gólt szerzett.

Szalai Ádám visszatérésére Szoboszlai Dominik is reagált

Fotó: Szalai Ádám/Instagram