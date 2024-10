Szerda este RB Leipzig - Liverpool rangadót rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, ami abból a szempontból is pikánsnak ígérkezik, hogy három magyar játékos is pályára léphet. Ketten a Lipcse színeiben, a harmadik, Szoboszlai Dominik pedig ex-lipcseiként a Liverpool mezében. A mérkőzés előtt a német csapat edzője, Marco Rose a magyar válogatott csapatkapitányáról is beszélt.

Szerda este 20.45-kor a lipcsei Red Bull Arénában lép pályára a Liverpool, soraiban minden bizonnyal Szoboszlai Dominikkal. Miután a magyar focista évekig volt az RB Leipzig játékosa, mi több egyenesen onnan került Liverpoolba, érthető, ha a német csapat sajtótájékoztatóján. Szoboszlai Dominik utolsó lipcsei meccsén már a jelenlegi edző, Marco Rose irányításával nyert Német Kupát (sorozatban másodszor), mi több ő lőtte a döntő második gólját az Eintracht Frankfurt ellen 2-0-ra megnyert meccsen. Marco Rose nem titkolja, mennyire hiányzik a csapatából Szoboszlai Dominik

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP Távozása tehát nagy érvágás volt a német klub számára, még úgy is, hogy 70 millió eurót kaptak érte. Érthető, ha Marco Rose jó szívvel gondol vissza egykori játékosára: Dominik hiányzik nekünk. Csodálatosan játszik Liverpoolban, nagyon sokat vállal, s nagyon hasznos a labda elleni védekezésben - idézi a Ripost az edző szavait a magyar válogatott csapatkapitányáról.

