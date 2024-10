Alig több mint egy hónapja elstartolt a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024/2025-ös idénye. Az új szabályok szerint a korábbi négycsapatos csoportokat egy nagy tabella váltotta fel, a főtáblás csapatok száma pedig 32-ről 36-ra emelkedett. Minden együttes nyolc mérkőzést játszik a csoportkörben, négyet hazai pályán, négyet pedig idegenben. A megújulás ezért a korábbinál több mérkőzést, több izgalmat, és persze még több lehetőséget jelent a fogadóknak is. Egyértelműen kijelenthető, hogy a Bajnokok Ligája hetében a topligákat is megelőzik a BL-mérkőzések, az első körben például közel négyszer annyi fogadás érkezett be a BL-re, mint a spanyol bajnokság és a Premier League küzdelmeire.

A Tippmixprón az első körben a legfogadottabb találkozó a Monaco-Barcelona volt, a második fordulóban a Lille-Real Madrid meccs, míg a harmadik körben a Barcelona-Bayern München rangadó mozgatta meg legjobban az online fogadókat.

A Barcelona és a Bayern München rangadója nagyon népszerű volt a fogadók körében

Fotó: AFP or licensors

A sportfogadó játékosok a Tippmixen három forduló után a címvédő Real Madridot tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre, őket a Barcelona, a Bayern München, majd a Manchester City és az Arsenal követi a sorban, míg a Szoboszlai Dominikot soraiban tudó Liverpool a 6. helyen áll ebben a rangsorban jelenleg.

A megújult, ebben a formájában épp első születésnapját ünneplő Tippmixpro 2013-as bevezetése óta Magyarországon nagy mértékben emelkedtek az online sportfogadásból származó bevételek. A 2023-as magyar szabályozásnak köszönhetően jelentősen visszaszorultak a hazánkban engedéllyel nem rendelkező sportfogadást kínáló nemzetközi szolgáltatók.

Az erőteljes hatósági fellépésnek köszönhetően jelenleg tiszta, szabályozott piac működik Magyarországon, ami egyenlő feltételeket jelent a piaci szereplőknek" -

mondta Horváth Zoltán. A sportfogadási vezető hozzátette: "2023 nyara óta két legális szereplője van az online sportfogadási piacnak. A versenyhelyzetre is reagálva a Tippmixpro a tavalyi megújításával kínálatban, funkciókban és játékélményben a legnagyobb nemzetközi szereplőkkel összevetve is megállja a helyét. Az pedig egyértelműen kijelenthető, hogy a jövőben is számos olyan funkció fejlesztése várható, ami tovább növeli a fogadási élményt, és további lehetőségeket biztosít a sportfogadók számára."