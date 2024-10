A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Varga István nem is lehetett volna szomorúbb élete legnagyobb sikerének a pillanatában

Fotó: Mirkó István

Egy szurkolói mondás szerint az Újpest az a csapat, amely mindig csak jövőre nyer bajnokságot. A hetvenes évek nagy sikersorozata után mindössze kétszer ért fel a csúcsra, a legutóbb tizenhat éve, előtte pedig 1990-ben, amikor Varga István volt a vezetőedzője.

Ez azért volt nagyon érdekes, mert ehhez a bajnoki címhez az kellett, hogy az azt megelőző évben sikerült bennmaradnunk az élvonalban. Nagy ugrás volt ez egyetlen esztendő alatt

– mondta erről Varga István, aki nem is akart edző lenni, testnevelő tanárként képzelte el az életét, és a legendás Várhidi Pál rábeszélésére kezdett el Újpesten az utánpótlásban dolgozni.

Arra a kérdésre, hogy Újpesten mindig nagy nevek ültek a kispadon, hogyan esett a választás rá 1988-ban a tapasztalatlan, fiatal zöldfülűre, ezt felelte:

– Szerencse is kellett hozzá. Akkor már vezettem az utánpótlást, a szerződésem a tartalékcsapathoz szólt, de pályaedzőként Nagy Lászlóval együtt segítettem a nagy csapatnál Göröcs Jánosnak is. Többnyire mi ketten végeztük a munkát, és amikor Titit elküldték, a szakosztály vezetője először azt ajánlotta, hogy vegyük át a felnőtteket ketten, erre azonban mi nemet mondtunk arra gondolva, hogy közös lónak túros a háta. Ezután jött az, hogy a vezető több meccsét is látta a tartaléknak, ezért mellettem döntött, csakhogy kiderült, közben az egyesület elnöke már megegyezett Kovács Ferenccel. Kellemetlen volt, végül úgy alakult, hogy enyém lett a kispad.

Varga István az interjúban elmondta, hogyan tudta benntartani a csapatot az NB I-ben, és ezzel milyen reakciót váltott ki a klub elnökéből. Az is kiderül, hogy a kiesőjelöltből hogyan lehetett bajnok, a klub mennyivel emelte meg a fizetését, majd szóba került, hogy mitől lett számára fájdalmas emlék ez a bajnoki cím: három fordulóval a vége előtt megtudta, hogy bármi is a vége, mennie kell. Geller Sándor, a szakosztály elnöke akkor nyilatkozta, Varga István kétszer is kopogtatott nála, hogy mi lesz a sorsa, ezért megszavaztatta az elnökséget, amely tíz-egyre a távozás mellett voksolt.

– Voltak előjelek. Februárban Spanyolországban edzőtáboroztunk, Geller Sándor és Szusza Ferenc is velünk volt, és megromlott a kapcsolatunk a viselkedésük miatt. Az első meccsen kikaptunk, lehordtak mindketten, hazaérve pedig az elnök már hangoztatta, hogy engem ki kell rúgni.

A tavasszal pedig kikaptunk egy tizenegyessel Siófokon, ami után közölte, hogy másnaptól nem én vagyok az edző, de ebből nem lett semmi sem. Megjegyzem, egyetlen egyszer sem kopogtattam nála a jövőmet firtatva, egész egyszerűen ez az állítás nem igaz.