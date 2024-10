Jól kezdődött az összecsapás a Ferencvárosnak, veszélyesebb volt a magyar bajnok az angoloknál. Aztán a 17. percben Varga Barnabás révén a zöld-fehérek megszerezték a vezetést, de sokáig nem örülhetett a stadion, mert a VAR szerint néhány centiméterrel a magyar válogatott támadó előrébb volt az utolsó Tottenham játékosnál a passz pillanatában.

✅Varga was offside in Ferencvaros' disallowed goal against Tottenham. pic.twitter.com/690jxNdqnp — Football Offsides (@FutOffsides) October 3, 2024

Nos, a Twitter utódján, az X-en az ilyen helyzetek elemzésével foglalkozó Football Offsides oldal most bevonalazta a kérdéses pillanatot és állításuk szerint lehet nem is centiméterekkel, hanem csak simán centiméterrel, de Varga lesen volt. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy azt a két, egymáshoz rendkívül közel álló vonalat hogy rajzolja be a technika, mert amíg ezt egyértelműen nem tudjuk, addig az ilyen esetek sok vitát fognak szülni a futballban.

A Fradi legközelebb október 24-én lép otthon pályára az Európa-ligában, a francia Nice ellen.