"Nagyon jól kezdtük a meccset, az első félidőben 4-5 lehetőségünk is volt, igaz csak egyet tudtunk rúgtunk be. A második félidőben is voltak helyzeteink, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon jó meccsünk volt.

Nekem sajnos nem sikerült gólt szereznem, de ennél sokkal fontosabb, hogy nyert a csapat és minden esélyünk megvan a továbbjutásra

- mondta a lefújás után Varga Barnabás a Fradi és a magyar válogatott csatára.