Dibusz Dénes a bosnyákok elleni meccsen is a mezpny egyik legjobbja volt. A Fradi kapusának eszén többször is megpróbált túljárni a rutinos csatár, Edin Dzeko, egyszer sarokkal is megpróbált gólt szerezni, de Dibusz mindent védeni tudott.

A Manchester City és az Internazonale korábbi, a Fenerbahce jelenlegi csatárának sarkazását és Dibusz bravúrját itt nézheti meg.