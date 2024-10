A Real Madrid az előző szezonban megnyerte a spanyol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is, a csapat egyik legjobbja pedig az angol válogatott Jude Bellingham volt, aki középpályásként 23 góllal és 13 gólpasszal zárta a szezont. Nem mellesleg Bellingham a németországi Európa-bajnokságon a torna legszebb gólját ollózta a szlovákok elleni nyolcaddöntőben, és kis túlzással egyedül cipelte be az angolokat az Eb-döntőbe. Sokak szerint kétségtelen, hogy Bellinghamnek kellene kapnia az aranylabdát, de mellette még Rodri neve is gyakran felmerül. A spanyol középpályás az előző szezonban bajnok és klubvilágbajnok lett a Manchester Cityvel, a spanyol válogatottal megnyerte az Európa-bajnokságot, mellette pedig a torna legjobb játékosának is megválasztották. Ilyen előzmények után valamelyeset meglepetésként hatott, amikor a spanyol Marca szeptember végén megírta, hogy a Real Madrid játékosa kapja a France Football Aranylabdáját, de nem Bellingham, hanem a brazil válogatott Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior az első mesterhármasát lőtte a Bajnokok Ligájában

Fotó: AFP/Thomas Coex

Vinícius Júnior lesz az aranylabdás?

A Marca úgy tudja, Vinícius Júnior megnyerte a szavazást, a brazil játékost pedig már értesítette a France Football magazin is, a Nike pedig különleges arany lábbelit készített a tiszteletére. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy végre nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo lesz az aranylabdás, azonban ha valóban Vinícius Júnior kapja a díjat, az rengeteg vitát fog generálni.

Semmi kétség, hogy a brazil támadó világklasszis futballista, azonban a pályán mutatott viselkedésével rendre kivívja a szurkolók haragját, sokszor pedig a csapatát is nehéz helyzetbe hozza, mert az állandó szövegelése és dührohamai miatt rendre ott van a piros lap a játékában.

A Dortmund elleni meccsen azonban ismét a hátára vette a Real Madrid csapatát és megmutatta, hogy hiába igazolták le Kylian Mbappét, ezen a szemétdombon még mindig ő kakas. Szeptemberben még sokan megkérdőjelezték a jogosságát, de ilyen teljesítmény után senkinek nem lehet egy szava sem, ha valóban Vinícius Júnior lesz az aranylabdás.