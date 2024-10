Egyszer miden futballista életében eljön az a pillanat, amikor úgy dönt, hogy elég volt. Idén is már több sztár jelentette be, hogy hosszú évek után felhagy az aktív labdarúgással, így a 2024-ben visszavonult focisták között ott van a portugálok 41 éves legendája, Pepe, a hatszoros BL-győztes Toni Kroos, vagy miden idők egyik legjobb középpályása, Andrés Iniesta. Azonban akadnak olyan visszavonult focisták is, akiknek a sikerek ellenére szomorú véget ért a pályafutásuk, mivel súlyos sérülés, vagy betegség miatt korábban voltak kénytelenek meghozni életük egyik legnehezebb döntését.

A német legendája, Ton Kroos a legnagyobb sztár a 2024-ben visszavonult focisták között

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A focisták korai visszavonulás rámutat a profi futball problémáira?

A labdarúgásban számos oka lehet annak, hogy egy játékos mikor és hogyan fejezi be a karrierjét. Manapság nem ritka, hogy valaki még 35 éves kora felett is topszinten képes játszani, de arra is gyakran látni példát, hogy viszonylag fiatalon véget ér egy fényes karrier. A Real Madrid korábbi walesi sztárja, Gareth Bale tavaly év elején például 33 évesen jelentette be, hogy búcsút int a profi labdarúgásnak, de a világbajok német csatár, André Schürrle 2020-ba ennél is előbb, mindössze 29 évesen fejezte be. Mindkét döntés hátterében egyébként az állt, hogy egyszerűen elvesztették a futball iránti szeretetüket, vagyis végleg kiégtek. Ennél azonban jóval gyakoribb, amikor egy sérülés áll a háttérben.

A világbajnok André Schürle már 30 éves kora előtt visszavonult

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az angol válogatott korábbi klasszisa, Michael Owen 17 évesen mutatkozott be a Liverpool csapatában, amelynek játékosakét 2001-ben megnyerte az aranylabdát. A fiatalon csodagyereknek tartott egykori támadó ugyan szép karriert futott be, ám rengeteg sérülés hátráltatta, amik miatt nem mindig tudott a képességeinek megfelelően teljesíteni, végül 33 évesen akasztotta szögre a stoplist. Owen szerint a pályafutása elején túlhajszolták, és ezért agy árat kellett fizetnie.

A természetet nem lehet erőltetni. Minden bizonnyal emiatt kellett a karrierem második felében sokkal több időt kihagynom. A fiatal játékosok pihentetése mindig az edző felelőssége"

– nyilatkozta 2012-ben a 89-szeres angol válogatott csatár.