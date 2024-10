Íme, Tomas Rosicky zenei produkciója.

A valaha volt egyik, ha nem a legjobb játékosbemutatás 2018-ban volt, amikor Alexis Sánchez a Manchester Unitedhez igazolt. Sanchez a „Glory Glory Man United”-et játszotta zongorán, amikor a Vörös Ördögökhöz igazolt. A chilei válogatott focista nem színlelte a játékát, annak ellenére, hogy a kritikusok kételkedtek abban, hogy valóban zongorázott a videóban. Pedig így volt, a csatár kiváló zenész.

Íme, Alexis Sánchez zenei produkciója.

Alexis Sánchez kiválóan zongorázik

Fotó: Manchester United

Zenei karriert építő focisták: nem is olyan ritka párosítás, mint elsőre gondolnánk

Itt van azonnal a Manchester United legendája, Gary Neville, aki a legfrissebb hírek szerint csatlakozik a The Reytonshoz, méghozzá basszusgitárosként. Az egykori védőt nem akármilyen videóban mutatták be, amint épp meghallgatásra érkezik a bandához. A klipben Neville azt mondta: "Ha Lee játszhat a The Reytonsban, akkor én is."

Íme, Gary Neville zenei produkciója.

A világ egyik, ha nem a legjobb focistája, a 2020 novemberében elhunyt Diego Maradona énekhangját is megcsodálhattuk korábban. A híres 10-es zene iránti szeretetéről volt ismert. Maradona egyszer csatlakozott Rodrigo argentin zenészhez, hogy rögtönzött előadást adjon La mano de Dios (Isten keze) című slágeréből, amely Emir Kusturica 2008-as dokumentumfilmjében szerepel. Diego 2012-ben Indiában is fellépett helyi zenészekkel, elénekelte a brazil himnuszt egy televíziós reklámban, szerenádot adott volt feleségének, Claudia Villafanenak a Voy a olvidarme de mí egyik verziójával, és számos feldolgozást adott az El sueño del pibe című számból is az évek során.

Íme, Diego Maradona zenei produkciója.

Egy másik legenda, a nyolcvanas-kilencvenes évek emblematikus labdarúgója Eric Cantona is beszállt a zeneiparba. Visszavonulása után több filmben is feltűnt, majd Eric Cantona énekesnek állt, ráadásul aki őt valaha is látta játszani, igencsak meglepődhet, milyen érzelmes és lassú dalokat ad elő.

Ráadásul saját szerzeményeket, azaz nem az igazán kézenfekvőnek tűnő Kung Fu Fighting (Carl Douglas) feldolgozással rukkolt elő – emlékezetes volt ugye, amikor még játékosként lerúgott egy szurkolót. Az első saját száma tavaly májusban jelent meg The Friends We Lost (Barátok, akiket elvesztettünk) címmel. Akkor a The Guardiannek arról beszélt, hogy gyerekkora óta foglalkoztatta a zene - írja az Instylemen.