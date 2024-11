Vasárnap Diósgyőrben is remek összecsapásra lehetett számítani, ugyanis az NB I-es fordulót megelőzően ötödik miskolciak a legutóbbi két meccsén győztes, a kör előtt hetedik pozícióban álló Fehérvárt fogadták.

Kemény meccset játszott a Diósgyőr és a Fehérvár

Fotó: Fehérvár FC/Facebook

Gyönyörű szabdrúgásgólt szerzett a Diósgyőr

Kiválóan kezdődött a találkozó a DVTK számára, ugyanis már a 4. percben sikerült megszerezni a vezetést:

Szerafimov tartotta fel a meginduló Rakonjacot, amiért a bíró szabadrúgást ítélt, amit Acolatse 22 méterről gyönyörűen tekert a jobb felsőbe.

A gólt követően is a hazaik irányították a meccset, de újabb helyzetek sokáig az egyik oldalon sem voltak. A DVTK szélről próbálta megtörni a fehérvári védekezést, míg a vendégek veszélytelenül játszottak. A 23. percben villant egyet a Fehérvár is, igaz Bedi lecsúszott beadása nem okozott gondot Odincovnak, majd nem sokkal később Katona lövése kerülte el a kaput nem sokkal. Ezek a pillanatok is mutatták, hogy éledezett a Fehérvár.

Fél óra játék után Pető bombája után kellett ismét a DVTK kapusának védenie. Mindkét csapat sok hibával játszott, nem igazán alakult ki folyamatos játék ezekben a percekben. Nem is volt meglepő, hogy újabb gól nem esett - egy kis kakaskodás volt még a végén -, így 1-0-s hazai vezetéssel mentek az együttesek a szünetre.

Kőkemény belépők a második félidőben

A szünetben kettőt is cserélt a Fehérvár, Kalmár és Stefanelli is beállt, Katona és Bedi ment le. Az 54. percben pedig a reklamálásé volt a főszerep, Gera ugyanis rátaposott Holender lábára, mindenzt már ey sárga lappal a "zsebében", de Erdős játékvezető megkegyelmezett, hiába mutatta szinte a teljes vendégcsapat, hogy ezért járt volna a kiállítás. Nem sokkal később Komlósi nyújtott lábbal, durván eltalálta Stefanelli sípcsontját, de csak sárga lap villant, akár ez is kiállítást érhetett volna.

Ezek a percek sajnos nem a futballról szóltak, nem is alakult ki folyamatos játék. A 60. percben volt egy kis foci is, Acolatse jobb oldali beadásába Vancas sarokkal ért bele, majd hosszún érkező Bényei centikkel maradt le középen a labdáról. Nem sokkal később Gradisar szép lövése után védett nagy bravúrral Odincov.