Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Hamburg, 2024. november 7. A gólszerzõ Varga Barnabás (b) és csapattársa, Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros játékosai ünnepelnek csapatuk elsõ gólja után a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkõzésen a hamburgi Volksparkstadionban 2024. november 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A fantasztikus Fradi menetel a kupatavasz felé

A történelmi siker kapcsán a zöld-fehérek vezetőedzője, Pascal Jansen így értékelt a lefújást követően az M4 Sport kamerái előtt: "Nagyon jól hangzik négy meccsen immár 6 pontunk van, ugyanígy akarjuk folytatni, sőt még ennél is jobban akarunk szerepelni. Az első félidőben az emberelőny ellenére is még kerestük önmagunkat, hogy nyomás alatt tudjuk tartani a Kijevet, ami aztán a második félidőben teljes mértékben sikerült is..... A mi fő célunk, hogy a nyolc mérkőzés után is folytassuk a menetelésünket az Európa-ligában."

Erre minden esélye meg is lehet a magyar csapatnak, hiszen féltávnál a 14. helyen állnak, ami továbbjutást jelent a nyolcaddöntő előtti "rájátszásba" (a 9-24. helyezett csapatok oda-vissza vágó keretein belül döntik el egymás között, ki játszhat majd nyolcaddöntőt az első nyolc helyezett ellen).

Ráadásul, hogy mást ne mondjunk, jelenleg az FTC az AS Roma vagy a Manchester United előtt van a tabellán, ami óriási teljesítmény.

Ha már a remek teljesítményeknél tartunk, a mérkőzésen két gólig jutó válogatott támadó, Varga Barnabás is megszólalt a győzelem után: "Az első gól mindig nehéz főleg egy ilyen meccsen. A 17. percben emberelőnybe kerültünk, ami kicsit megkönnyítette a helyzetünket, nyomást tudtunk gyakorolni az ellenfélre, de volt veszélyes helyzetük. A félidőben helyre raktuk a dolgokat, jól jöttünk ki, korán sikerült gólt szereznünk, majd rárúgtuk a másodikat is, ami optimális volt. Kadynak fantasztikus bal lába van, extra dolgokra képes, örülök a két gólpasszának.

Mind a négy meccsen volt esély pontot szereznünk, de az Európa-liga porondon más ellenfelek vannak, nem csak védekezni jönnek, több lehetőség nyílik a támadásokra is."

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Hamburg, 2024. november 7. Pascal Jansen, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkõzés elõtt a hamburgi Volksparkstadionban 2024. november 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Varga mellett a válogatottbéli társa, Dibusz Dénes is értékelte a találkozót: "Fontos három pont, gólarányt is javítottunk, így sikerült pozitívba fordulnunk. Tizenegy a tizenegy ellen is jól kontrolláltuk a meccset, utána viszont nem annyira ment, voltak megingások. Az első félidőben volt pár veszélyes helyzet, ezt azonban túléltük. Félidőben rendeztük a sorokat, átbeszéltük a dolgokat, fontos volt az első gól, utána pedig eldöntöttük a meccset."