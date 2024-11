Az UEFA 5 csillagos minősítésével rendelkező komplexumban van egy 700 négyzetméteres múzeum, ami a hatszoros német bajnok történelmét mutatja be, de lehet itt stadion túrára is nevezni, enni egy jót az étteremben, miközben a pályát és a stadiont csodálhatjuk. Egyszóval a focimeccseken kívül is van élet itt, koncertek, konferenciák, de akár születésnapi bulik is előfordulhatnak a stadion falai között, sőt, elvileg még legénybúcsút is lehet ide szervezni.

Mi azért maradjunk a futballnál, a mérkőzéseken nagyjából 51 000 főt képes befogadni a komplexum, azonban a Dinamo Kijev speciális helyzete miatt (ugyan papíron nekik ez most a hazai pálya, de sokkal inkább ez egy semleges helyszín) körülbelül 4-5 000 szurkolóval számolnak a meccsre, ebből 300 körüli Ferencváros szimpatizánssal. De ahogy az FTC játékosa, Cristian Ramírez is elmondta a sajtótájékoztatón, nem számít, hogy mennyien lesznek kint, de akik kint lesznek és mindent megtesznek a jó hangulat megteremtéséért, az rengeteget számít majd a pályán lévőknek.

A találkozó kapcsán a Kijev még nem szerzett pontot három forduló alatt, igaz, ahogy Pascal Jansen is elmondta, nagyon kemény ellenfelekkel szemben kellett helytállnia a csapatnak (Lazio, Roma és Hoffenheim), éppen ezért nem szabad lebecsülni őket. Ugyanakkor a Fradi vezetőedzője azt is hozzátette, hogy ők a saját céljukkal foglalkoznak majd a meccsen, ami a három pont megszerzése. A holland-angol szakember azt is megjegyezte: